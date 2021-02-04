Sergen Yalçın: Savaşımız yeni başlıyor!

Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın, kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun tek taraflı geçtiğini, maç boyunca gol pozisyonlarına girdiklerini ancak değerlendiremediklerini ifade etti. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha fazla pozisyona girmeye başladıklarını anlatan Yalçın, “Pozisyonları değerlendirebilseydik kazanabilirdik. 1 puan, kaybetmekten iyidir. Kazansaydık çok güzel olurdu. Yarım pozisyona girmeyen takımdan gol yedik, sürekli yerden kalkmayan oyuncular... Futbol bu değil. Bu oyun, böyle oynanmıyor. Bence böyle oynanmamalı” sözlerini sarf etti.

‘Çok sinirliyim’

Hakem kararlarına tepki gösteren başarılı hoca, “Savaşımız yeni başlıyor, kimse merak etmesin. Bu iş böyle devam etmeyecek. Göztepe, Trabzon ve bu maçta hakem arkadaşların yönetimleri, bir şeyler olduğunun göstergesi gibi. Bütün takdir haklarını rakipten yana kullandılar. Çok sinirliyim!” ifadelerini kullandı.

‘Kazanıp devam edeceğiz’

Defansif ağırlıklı oynayan bir takıma karşı pozisyon üretmenin çok zor olduğuna dikkati çeken Yalçın, “Çocuklar ellerinden geldiğince bunu yapmaya çalıştı. Sonuçta kazanamadık. İnşallah bundan sonraki maçlarda çok daha iyi oyunla kazanıp yolumuza devam ederiz” değerlendirmesinde bulundu.



