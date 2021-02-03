Sergen Yalçın: Savaşımız daha yeni başlıyor. Bu oyun böyle oynanmamalı

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın maç sonu yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:

Kaybetmekten iyidir 1 puan. Kazansaydık tabii ki çok güzel olurdu. Yarım pozisyona giren bir takıma karşı gol yiyoruz. Futbol bu değil. Bu oyun böyle oynanmamalı. Savaşımız daha yeni başlıyor. Bu böyle gitmeyecek. Hakem arkadaşların yönetimleri konusunda şikayet ettiğimiz zaman ceza yiyoruz. Göztepe ve Trabzonspor maçının ardından bu maçta da tüm takdir hakları rakipten yana kullanıldı.

Kaybedilmiş bir şey yok. Taraftarlarımızı üzdük. Bu böyle devam etmeyecek. Bugün çok sinirliyim. Sürekli yerde yatan oyuncular var. Bu nasıl oluyor? 2 kere 3 kere olur, 20 kere olmaz ki! Kalecimiz terlemedi bile... Kaç tane pozisyon atamadık. Ne fauller oldu, sürekli devam dedi hakem. Oyun oynanmıyor sahada...





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