Sergen Yalçın: Şampiyonluk zor

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

Bizim oynatmak istediğimiz bir oyun var. Bunu, oyunculara önce mental olarak vermek zorundayız. Önce kafalar bu oyunu oynamaya yatkın olmalı. Oyuncularla bireysel ve grup toplantıları yaptık.

"Bana iş yapan oyuncu lazım"

Belli başlı oyuncularımız var, koyuyorsun oyuncuyu, atletik bir oyuncu, çabuk oyuncu ama yansıtmıyor sahaya. Sonra diyoruz ki bu oyuncu yetenekli oyuncu. Ne yapayım yetenekli oyuncuysa? Bana sahada iş yapmıyorsa anlamı yok ki.

"Bizden önce iki tane 6 numara vardı"

Kaleci haricindeki 10 futbolcunun da hücuma destek olması lazım. Bizden önceki süreçte iki tane 6 numara vardı takımda... Biz geldikten sonra Elneny'deki performans değişimi fazla oldu. Çok ofansif özelliği olmayan, sadece pas bağlantısını kuruyordu. Biz ona daha farklı bir sorumluluk verdik. Daha öne çıkmasını istiyoruz. Son maçta Burak'ın golünde asist Elneny'den geldi.

"90 dakika pres yapamazsınız"

Zaman zaman dönüşlerde sıkıntı yaşayabileceğimiz bir oyun da oynuyoruz aslında. Risk alıyoruz. Hücum yapan bir takım olmak istiyoruz, sürekli kovalayan, sürekli arayan bir takım olmalıyız. Zaten 90 dakika pres yapamazsın. Oyuncuların performanslarını yükseltmek zorundayız.

"Bizi izleyeceğine Barcelona-Real Madrid maçını izler"

20-25 milyonluk bir kitleye oyunumuzu sunuyoruz. Stada 8 bi,n kişi geliyorsa ben işimi iyi yapmıyorum demektir. Stada seyirciyi çekmek zorundasınız. Taraftarın ilgisine minnettarım. Beşiktaş çok uzun süredir böyle bir birliktelik yaşamıyordu. Taraftar, camia, yönetim ve oyuncuların ciddi bir birliktelik yakaladığını düşünüyorum. Biz taraftara mutlu edecek bir şey sunmak için çalışıyoruz. Yoksa beni izleyeceğine evinde oturur Barcelona-Real Madrid maçını izler.

"Burası Beşiktaş!"

Sezon sonu transfer konusuna bakacağız. Yönetim de bizi zorlayacak ama kaliteli kadro kurmak istiyoruz. Burası Beşiktaş. Şampiyon olmak zorundayız. Ne derece bu kaliteli kadroyu kurabileceğiz, onu da bilmiyoruz açıkçası.

Maddi durum çok iç açıcı durumda değil, ciddi sıkıntılarda yola devam etmeye çalışıyoruz. Şampiyon olduğumuz sene de maddi olarak sorun yaşıyordukç Oyuncular ödemeleri geç alıyorlar ama alıyorlar. 2-3 ay geçse de alıyorlar.

"Şampiyonluk zor!"

İşimiz zor. Açıkçası şampiyonluk zor. Trabzon var, diğerleri var. Geçen sezon Galatasaray arayı kapattı ama önünde bir takım vardı. Şimdi çok var... Biz her maçımıza kazanmak için çıkıyoruz. Ne kadar üstte bitirebilirsek ligi o kadar iyi...

"Adem Ljajic'e 'Saklanıyosun' dedim"

Ljajic eğer İstediğimiz seviyeye gelirse, bizim istediğimiz oyunu oynarsa, kullanabiliriz. Beklediğimiz oyunu oynamayan, performans vermeyen bir oyuncuyu maalesef kullanamayız. 'Saklanıyorsun ve kaçak oynuyorsun' diye kendisine de söyledim.