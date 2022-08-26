Sergen Yalçın: Şampiyonluğun verdiği gururun karşılığı yok

2020-21 sezonunda Beşiktaş 'ı şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör Sergen Yalçın, bir Youtube kanalına konuk oldu. Tecrübeli hoca, babasıyla yaşadığı unutamadığı bir anıyı anlattı ve Kara Kartal'da yaşadığı şampiyonluk zaferini de önceden babasının kendisine söylediğini ifade etti.

İşte o sözler:

"Çok enteresan bir anı anlatayım. Chelsea deplasmanına gidiyoruz. Maçla ilgili 'İnşallah çok fazla santra yapmayız' dedim, çok zor maç yani. Rahmetli babam, bu maç öyle olmayacak dedi '2-0 bitecek, 2 golü de sen atacaksın' dedi. İnanmadım."

'2-3 kişi şahittir'

"Babam bir şey daha söyledi, 'Bu maçları bırak. Sen futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olacaksın, Beşiktaş'ı şampiyon yapacaksın' dedi. Bunu kimse bilmez, 2-3 kişi şahittir. Ben de futboldan sonra bunu çok fazla yapmayı düşünmüyordum. Antrenörlüğe başladım. Seneler geçti. Anadoluda birçok takımda çalıştım. O seviyeyi yakaladım. Beşiktaş'a gelince ilk defa hedef takımda başladım."









'İnşallah averajla şampiyon oluruz dedim'

"Şampiyon olduğumuz sene teknik ekiple oturduğumuzda biz şampiyon olacağız dedim. Babamın sözü aklıma geldi. İnşallah dedim averajla şampiyon oluruz. Buraya kadar yaşadıysak sonuna kadar yaşayalım dedik. Buradan şampiyon olmak kolay değildi. Bunu yakalamak bize nasip oldu. 3 tane büyük takım yarışıyordu. Biz o kadar mücadele etmişiz ki bizim şampiyon olmamız lazımdı. O şampiyonluğun verdiği gururun benim açımdan hiçbir karşılığı yok."