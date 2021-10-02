Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Güçlü bir takımla oynayacaklarını ve iyi hazırlandıklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, sakat oyuncuları ile ilgili de konuştu.

'Kolay bir maç olmayacak'

''İyi bir skorla lige dönmek istediklerini dile getiren Yalçın, "İyi ve güçlü bir takımla oynayacağız. Kolay bir maç olmayacak. İyi hazırlandık. 3-4 günlük süreçte oyuncuları konsantre etmeye çalıştık. İyi bir oyun ve iyi bir skorla lige dönüş yaparız umarım." dedi.

'Risk alsak Ghezzal'ı zorlayabilirdik'

Oyuncularının sağlığının çok önemli olduğunu belirten Yalçın, ''Vida döndü, Necip döndü, Alex nispeten iyi durumda. Belki ikinci bölümde kullanabiliriz. Dışarıda çok oyuncumuz var. Milli Takım için oynamak çok önemli ama sağlık sorunları daha önemli. Hazır olurlarsa oynayabilirler ama Atiba ve Larin'in Milli Takım'da oynayabileceğini düşünmüyorum. Risk alsak Ghezzal'ı zorlayabilirdik. Risk almak istemedik.'' dedi.