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Sergen Yalçın: Puan cetvelinde yukarı çıkmaktan dolayı memnunuz

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ankaragücü karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyet sonrası yaptığı açıklamada iyi oynayarak kazandıklarını söyledi. Yalçın, ''Bu galibiyetlere puan cetveline kendimizi birazcık yukarıya atmış olmaktan dolayı memnunuz.'' diye konuştu.

28 Ocak 2019, Pazartesi 23:01 Son Güncelleme:
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Sergen Yalçın: Puan cetvelinde yukarı çıkmaktan dolayı memnunuz

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor arasında yapılan maç 2-0 konuk ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç hakkında değerlendirmelerde bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Gerçekten zor bir mücadele oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımız fiziksel ve mental olarak sıkıntı yaşadılar bu süreçte. Kazanmak takımı motive ediyor. Bu galibiyetlere puan cetveline kendimizi birazcık yukarıya atmış olmaktan dolayı memnunuz. Ankaragücü önemli bir camia, inşallah kısa sürede toparlarlar ve üst sıralara tırmanırlar. Yeni stat bence çok güzel, Avrupa’daki statları andırıyor. Taraftar faktörü de çok önemli bu tür statlar için. Ankaragücü taraftarı da görevini layıkıyla yerine getirdi. Ligde son 5 maçımız çok zorluydu. Belki kazanamadık ama kaybetmedik. Ceyhun’u kullanmak istediğimiz şekilde oynatmaya çalışıyoruz. Ceyhun, bizim geçiş oyunumuzda önemli bir faktör umarım performansını arttırır” dedi. 

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