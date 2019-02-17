Sergen Yalçın: Ozan Tufan'ı kazandığımız için çok memnunum

Alanyaspor teknik direktörğ Sergen Yalçın, Trabzonspor'a karşı deplasmanda aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

17 Şubat 2019, Pazar 18:28
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Sergen Yalçın: Ozan Tufan'ı kazandığımız için çok memnunum

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Galatasaray'a yenilen Trabzonspor, bu hafta da evinde Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu. Konuk ekip, Papiss Cisse'nin ikinci yarıda attığı golle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Mücadelenin ardından Alanyaspor teknik direktörü önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen'in maç sonu açıklamaları:

"Öncelikle çok zor bir maçtı. Onu söyleyeyim. Trabzonspor deplasmanları hep zordur. Bugün çok doğru oynadığımızı düşünüyorum. Oyuncularımızın hepsine teşekkür ediyorum. İyi bir galibiyet aldık. Zor bir fikstür oynuyoruz. 28 puan yaptık. Şu pozisyonda iyi bir puan."

"Ozan Tufan'ı kazandığımız için çok memnunum. Mükemmel oynadı, müthiş oynadı bana göre bugün."

"Oyuncularımız çok iyi oynadılar bu nedenle oyuncu değiştirme gereği duymadım. İlla değişiklik yapacağız diye bir şey yok. Oyuncuları sonradan formaliteden değiştirdim."

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