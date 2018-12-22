Sergen Yalçın: Ozan Tufan'ı istiyoruz

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada Ozan Tufan'ı Fenerbahçe'den istediklerini söyledi.

22 Aralık 2018, Cumartesi 22:58 Son Güncelleme:
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Sergen Yalçın: Ozan Tufan'ı istiyoruz

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'le sahasında 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı kadrolarına katmak istediklerini söyledi.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"Ozan'ı istiyoruz. Tabi Ozan Tufan şu anda çok geriye gitti. Bu yaşta bir oyuncunun bu kadar geride olmaması lazım. Ozan Tufan çok önemli bir oyuncu. Genç ve kapasitesi var. Biz girişimimizi yaptık ve Fenerbahçe'den yanıt bekliyoruz. Geldiği zaman 2 yıl önce başladığı yere döndürürüz."


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