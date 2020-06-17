Sergen Yalçın, oyuncularının hırslı görüntüsü sebebiyle mutlu

Beşiktaş, Süper Lig’in 28. haftasında Denizlispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, istasyon koşularının ardından pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada üç takım ile değişmeli oynanan turnuva maçları ve şut idmanıyla sona erdi.

Özellikle antrenman maçında ortaya konan kıran kırana futbol, teknik direktör Sergen Yalçın’ı sevindirdi. Antalya karşılaşmasında ortaya konan etkisiz futbol sebebiyle maç sonunda oyuncularına sert sözlerle yüklenen Sergen hoca, net uyarıları sonrasında futbolcuların gereken mesajı alıp formlarını yükseltmesi sebebiyle neşeliydi.