Sergen Yalçın: Nisan ayı final ayı olur

Sergen Yalçın'ın maç sonu yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:

Bu tür maçları kazanmak çok önemli... Aşağıda düşmeye yukarıda ise şampiyon olmaya oynayan takımlar var. Artık zorlaşıyor bazı şeyler... Skor ilk yarıda 3-0 olunca maç rölantiye döndü, bazı işler keyfi yapıldı ama bugün tekrar lige başlamış oldu. Salı günü de çok zor bir deplasmana gidiyoruz. Çalışacağız, mücadele edeceğiz ve kazanmak için her şeyi yapacağız.

"Nisan ayı final ayı olabilir"

Hem ligde hem kupada hedefteyiz. Yolumuza devam ediyoruz. Halen yarışmacı takım olmak bizim arzuladığımız bir durumdu. Çok uzun ve zor bir lig içindeyiz. İnşallah üstesinden geliriz. Nisan ayı lig için final ayı olabilir. şimdi 4 büyük camia hedefte... Herkesin şansı olduğunu düşünüyorum. Konuşmak için erken...







