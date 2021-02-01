Ali Rıza Sergen Yalçın, futbol camiasının belki de en tanınan isimlerinden biridir. Kendisi uzun yıllar futbolculuk yaptıktan sonra spor kariyerine teknik direktör olarak devam etmiştir. Bu bakımdan Sergen Yalçın’ın kariyer yaşamı sporseverler tarafından sık sık araştırılan konuların başında yer almaktadır.

Sergen Yalçın nereli?

Sergen Yalçın; futbolcu, spor yorumcusu ve teknik direktör olarak spor kariyerinde farklı alanlarla ilgilenmiştir. Kendisinin nereli olduğu da sıkça sorulan sorular arasındadır. Bu bağlamda, Sergen Yalçın’ın İstanbul doğumlu olduğu bilinmektedir.

Sergen Yalçın kaç yaşında?

Sergen Yalçın, 5Kasım 1972 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Şu an 48 yaşında olan tecrübeli sporcu Beşiktaş altyapıda başladığı kariyerine türlü başarılar sığdırmıştır. 1,81 metre boyundaki Sergen Yalçın2ın takım içerisindeki mevkii oyun kurucu pozisyonundadır.

Boşlukta oynadığı söylenen oyun kuruculardan beklenen başlıca nitelikler; pas atma, top sürme ve rakip savunmayı okuyabilme şeklindedir. Bu bakımdan takımda saldırı rolü üstlenirler. Bu sorumlulukları forvet oyuncularına benzer kabul edilir.

Sergen Yalçın hangi takımlarda oynadı?

Sergen Yalçın’ın profesyonel kulüp kariyeri 1991 yılında, daha önce altyapısında oynadığı Beşiktaş ile başlamıştır. Yeteneğiyle öne çıkan futbolcu Beşiktaş’tan sonra; İstanbulspor, Siirtspor, Etimesgut Şekerspor ve Eskişehirspor’da takım forması giymiştir. 1999 – 2002 yılları arasında Siirtspor ile sözleşmesi bulunan Sergen Yalçın, bu dönemde farklı takımlara kiralanmıştır. Fenerbahçe, Sloga, Galatasaray ve Trabzonspor; oyuncunun kiralandığı takımlar arasında yer alır.

Sergen Yalçın’ın profesyonel kariyeri kulüp ve milli takım şeklinde eş zamanlı olarak devam etmiştir. Bu bakımdan ilk kez 1993 senesinde A Milli Takım için çağrılan futbolcu, milli takım formasını en son 2003 yılında giymiştir.

Sergen Yalçın’ın 2019 yılında Evkur Yeni Malatyaspor ile imzaladığı sözleşme 2020 tarihinde feshedilmiştir. Tecrübeli teknik direktör, bundan sonra 29 Ocak 2020 tarihinde Beşiktaş ile teknik direktörlük sözleşmesi imzalamıştır. İlgili sözleşmenin geçerlilik tarihinin 1,5 yıl olduğu bilinmektedir.

Sergen Yalçın’ın maaşı ne kadar?

Sergen Yalçın’ın kazancı aylık gelir yerine sözleşme başı ücret olarak hesaplanmaktadır. Buna göre, ünlü teknik direktörün Beşiktaş ile imzaladığı 1,5 yıllık anlaşmanın karşılığı 8 milyon TL olarak duyurulmuştur.

Sergen Yalçın hangi takımların teknik direktörlüğünü yaptı?

Sergen Yalçın 2008- 2009 sezonundan bu yana teknik direktörlük görevini sürdürmektedir. İlk kez Beşiktaş (U15) teknik direktörlüğünü yapmıştır. Bundan sonrada sırasıyla; Beşiktaş U21, Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş ile sözleşme imzalamıştır.

Sergen Yalçın’ın başarıları

Sergen Yalçın, futbol kariyeri boyunca hem takımıyla hem de bireysel anlamda farklı başarılara imza atmıştır. Buna göre takımıyla; Süper Lig ikinciliği ve üçüncülüğü, Türkiye Kupası finalistliği ve ikinciliği, Türkiye Süper Kupası finalistliği ve ikincili ile Başbakanlık Kupası finalistliğine şahit olmuştur.

Sergen Yalçın’ın bireysel başarıları ve aldığı unvanlar da göz ardı edilemeyecek derecede önemlidir. Bu bakımdan ünlü isim 2000 yılında “asist kralı” seçilmiştir. Türkiye A Milli Takım formasını giyerken 400. golünü atmıştır. Bunlara ek olarak 2003 yılında hem yılın hem de yüzyılın futbolcusu seçilmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere Sergen Yalçın kulüp ve milli takım kariyerinde unutulmaz anlar yaşamış ve başarılı sonuçlarda türlü görevler üstlenmiştir. Kendisi futbol kariyerine teknik direktör olarak devam etmekte ve başarılı genç sporcular yetiştirmektedir.