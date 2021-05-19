Sergen Yalçın müthiş törenle başlamıştı, şampiyon oldu

Beşiktaş'ın efsanelerinden Sergen Yalçın önderliğinde Süper Lig'de şampiyon olmayı başardı. Geçen sezon Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasından sonra göreve gelen Sergen Yalçın, 29 Ocak 2020 tarihinde müthiş bir seyirci desteği ile Vodafone Park'ta sözleşme imzalamıştı. Yaklaşık 15 bin taraftarın desteğinin ardından Sergen Yalçın kendisine gösterilen ilgiye hayran kalmış ve söz vermişti.





Beşiktaş yaklaşık 1,5 yıl sonra Süper Lig'de şampiyon oldu. Sergen Yalçın aynı zamanda Türkiye Kupası'nı kazandı ve 19 Mayıs 2021'de kutlama töreni gerçekleştirildi