Süper Lig’de geçen haftayı bay geçen Beşiktaş, Yukatel Denizlispor deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı. Sahadan 3-2 galip ayrılan Kara Kartal, 7 puanla haftayı 12. sırada tamamlarken 90 dakikanın ardından teknik patron Sergen Yalçın, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Kritik galibiyetin ardından derin bir nefes aldıklarının altını çizen Yalçın, "Bugün bir nefes almış olduk. Sosyal medyada çok üzerimize geliyorlar. Benim ve ekibimin aleyhinde çok üzücü şeyler yazıyorlar. Biz Beşiktaşlı olduğumuz, Beşiktaş'ı sevdiğimiz için geldik buraya. Taraftar için geldik." dedi.

'Benim tek güvencem Beşiktaş taraftarı!'

Krizden ve kaostan kulübü çıkarmayı iyi bildiklerini belirten Yalçın, ''İşim bahane değil çözüm üretmek ama bazen kriz ve kaos ortamı oluşabiliyor işler kötü gidince. Ben ve ekibim daha önce çalıştığımız dönemlerde çok kaos yaşadık. Biz krizden ve kaostan kulübümüzü çıkarmayı biliriz. Yeter ki bıraksınlar işimizi yapalım. Bunu toparlayacağımıza eminiz, oyuncularımız da inanıyorlar. 11'e 11 olsa çok farklı biterdi maç, bireysel performanslardan çok memnunuz. Benim tek güvencem Beşiktaş taraftarı, başka güvencem yok benim. 1 senelik kontratım var, tazminatım yok, tek güvencem Beşiktaş taraftarı, bize destek olsunlar.'' dedi.

'Avrupa maçları bizi perişan etti'

Özellikle Avrupa maçlarının kendilerini perişan ettiğini belirten Yalçın, ''Lige kötü başladık, bu büyük camiaya yakışmayacak bir başlangıç. Ben genelde problemlerle ilgili konuşmuyorum ama pandemi dönemiyle ilgili çok sıkıntılar yaşadık. Seyircinin olmaması, transferlerin geç katılması, Avrupa maçları bizi perişan etti." dedi ve ekledi:

'Çok kaos yaşadık'

''Avrupa'da olmayı tabii ki çok isteriz ama hiç olmayacak zamanlarda karşımıza çıktı maçlar. 3 haftalık ara bence bize iyi geldi. Bu arada gerçekten oyuncularımız konsantreydi. İşim bahane değil çözüm üretmek ama bazen kriz ve kaos ortamı oluşabiliyor işler kötü gidince. Ben ve ekibim daha önce çalıştığımız dönemlerde çok kaos yaşadık."