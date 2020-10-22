Geçtiğimiz sezondan bu yana performansı tartışılan Adem Ljajic, yeni sezonda da beklentilerin çok uzağında kaldı. Yıldız futbolcunun performansı dışında, fiziksel olarak da kötüye gitmesi teknik heyeti endişelendiriyor. Elindeki en kreatif ve yetenekli oyuncu gözüyle baktığı Ljajic'i kaybetmek istemeyen Sergen Yalçın, talebesine forma şansı vererek güvenini gösterecek. Deneyimli hoca, özel program eşliğinde salonda ekstra çalışmalar yapan 29 yaşındaki yıldızı Denizlispor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. (Sabah)