Sergen Yalçın: Kontrolü sağla derbiyi kazan

Beşiktaş'ın başarılı teknik adamı Sergen Yalçın, Süper Lig'de bu akşam Vodafone Park'ta oynayacakları maç öncesinde tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı. Başarılı çalıştırıcı lig lideri olarak çıkacakları karşılaşmayı yine zirvede tamamlamayı planlıyor. Bu doğrultuda ilk olarak savunmada 90 dakika boyunca hata istemediğini Vida ve Montero'ya aktaran Yalçın, ek olarak oyunun başından sonuna kadar Josef ve Atiba ikilisiyle merkezdeki hakimiyeti kaptırmamayı hedefliyor. Oyunun hücum hattında forma vereceği Larin, Ghezzal ve Aboubakar 3'lüsünün formda görüntüsüne güvenen Sergen hoca, bu oyuncuların yaratıcılığıyla zafere ulaşmak istiyor.

Derbi kaybı yok

Beşiktaş’ın başında daha önce 3 derbiye çıkan Sergen Ya lçın, bu karşılaşmaların hiçbirinde kaybetmedi. Fenerbahçe’yi geçen sezon ve bu sezon 1’er kez deviren Ya lçın, Galatasaray’la da 15 Mart'ta Türk Telekom Stadı’nda oynanan mücadelede 0-0 berabere kalmıştı. Te rim’e teknik direktör olarak rakip olduğu 4 karşılaşmadan ise 1 mağlubiyet 3 beraberlik alan Ya lçın, bu akşamki 90 dakikayı zaferle tamamlayıp Fatih Terim karşısında hocalık kariyerinde bir ilki başarmayı hedefliyor.







