Sergen Yalçın: Kimsenin şüphesi olmasın!

Sergen Yalçın'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Bulunduğumuz mevcut şartlardan dolayı çok zorlu bir maç oynadık. Bugün en önemli şeyin kazanmak olduğunu söylemiştik. Bugün bir şeyyler değişecekse, taraftarın güvenini kazanacaksak 3 puan almalıydık. Beşiktaş taraftarsız hiçbir şey yapamaz.

"Gökhan'ın attığı gol..."

İlk 45 dakika mükemmele yakın oynadık. Söylenecek hiçbir şey yok. Tüm kontrol bizdeydi. İkinci yarı Rizespor oyuna ortak oldu. 60'dan sonra oyundan düştük ama Gökhan Gönül'ün attığı gol bize apayrı bir heyecan verdi. Başlangıçlar önemlidir. Kazandığımız için çok mutluyuz.

"Kimsenin şüphesi olmasın"

İmza töreninde de inanılmaz bir ilgi vardı. Çok şaşırmış ve heyecanlanmıştım. Başkana da söyledim 'Keşke futbolcu olsaydım' diye. Çünkü futbolcunun büyük bir sorumluluğu yoktur ama biz büyük bir yükün altına girdik. Benim ve ekip arkadaşlarımın bu sorumluluğun altından kalkacak gücümüz var. Kimsenin şüphesi olmasın.

Haftaya da oyuncularımız ve taraftarlar birleşip iyi sonuçları devam ettirmek istiyoruz.