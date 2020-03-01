Sergen Yalçın: Kazanmaya devam edeceğiz

Siyah-Beyazlılar’ın Abdullah Avcı’yla yollarını ayırmasının ardından takımın başına getirilen Sergen Yalçın, Beşiktaş’ta aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Kara Kartal’daki 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve bir mağlubiyet alarak 10 puan toplayan Yalçın, önceki günkü Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle hem takımı şampiyonluk yarışında tuttu hem de sıralamada rakibinin üzerine çıkardı. Zorlu deplasmanda 1-0 geriye düşmelerinin ardından sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmaları sonrasında oyuncularını tebrik eden Sergen Yalçın, hücum futboluyla yollarına devam edeceklerini söyledi.

‘Tek eksiğimiz sonuca gitmek’

Karşılaşmanın ardından oyuncularıyla biraraya gelen Sergen Yalçın’ın, “Hücum futbolu için kadromuz müsait. Tek eksiğimiz, sonuca gitmekte zorlanmamız. Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmalarında 5 puan bırakmamız bitiricilik sorunu yaşamamızdan dolayıydı. Ancak maçlar ilerledikçe bu konuda gelişim gösteriyoruz. Kazandıkça daha iyi olacağız. Alanya karşılaşması, bizim için bir serinin başlangıç maçı oldu. Önümüzdeki ilk maç olan Ankaragücü karşılaşmasından itibaren kazanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Loris Karius’a sahip çıktı

Mücadele sonrasında takımın Alman file bekçisi Loris Karius’la ilgili de konuşan Yalçın, oyuncusunu savundu. Genç hoca, istikrarsız görüntü sergileyen Karius için, “Kaleci yediğimiz golde ne yapsın? Adam 6 pasın içerisinden kafa vuruyor. Birini eleştirirken; performans iyi olabilir, kötü olabilir, iniş olabilir, gol yiyor olabilir. Tabii eleştirebiliriz, iyi performans göstermiyor diyebiliriz ama yediği golde Karius’u eleştirmek çok adaletli olmaz” dedi.

Abdullah Avcı'yı solladı

Sergen Yalçın, oynattığı hücum futboluyla farkını hissettirdi. Alanya deplasmanında alınan galibiyetle puanını 40 yapan Siyah-Beyazlılar, istatistikler de dikkat çekti. Yalçın’ın ekibi, Abdullah Avcı’nın görevde olduğu döneme göre daha çok şut çekip, topa daha fazla sahip oldu ve rakibi, kendi ceza alanına daha az soktu. Avcı dönemindeki şut ortalaması 13,5’ten 17,8’e çıkarken, topla oynama yüzdesi de yüzde 61’den yüzde 64’e yükseldi. Avcı yönetiminde oynanan 18 maçta yüzde 22,5 oranla top Beşiktaş’ın ceza sahasına yakın bölgede kalırken, yüzde 46’lık oranla ise orta sahada oluyordu. Yüzde 31,5’luk oranla ise top 3. bölgede bulunuyordu. Sergen Yalçın’ın gelmesiyle birlikte bu istatistik de değişti. Beşiktaş’ın geride kalan 5 maçında top yüzde 21,2’yle birinci bölgede, yüzde 45,2’yle de ikinci bölgede kaldı. Beşiktaş, üçüncü bölgedeki topla oynama oranını ise yüzde 31,5’ten yüzde 33,6’ya çıkardı.

Orhan Yıldırım