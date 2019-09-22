Sergen Yalçın: Kazanamadığımız için üzgünüz ama Galatasaray...

Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa maç sonu yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Son dakikada kurtardığımız 1 puandan ötürü mutluyuz ama kazanamadığımız için de üzgünüz. Kazanmak istiyorduk. İlk 25 dakikalık bölümde oyunun kontrolü bizdeydi ama şanssız bir gol yedik. 10 dakika içinde 1-2 pozisyon daha verdik. Konsantrasyonumuz bozuldu. Alanyaspor maçında da aynısı oldu. Gol yiyince böyle bir durum oluyor. Düzeltemedik bunu.

Galatasaray gibi bir takıma karşı hücum yapmak ve pozisyon vermemek mümkün değil. Verececğiz o pozisyonu, Galatasaray çok iyi takım. Çok iyi oyuncular almış onu söyleyeyim.

Bizim de pozisyonlarımız var. 1-1'den sonra da bir tane atamadık. Kazanabilirdik de. Futbol böyle bir oyun işte. Mücadeleden, istek ve arzudan dolayı mutluyum ama özellikle şunu söyleyeyim Galatasaray çok iyi takım.

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