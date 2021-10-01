Sergen Yalçın: Kayıplar alışkanlık yapmasın

Sivasspor ’u ağırlayacak olan Kara Kartal’da Sergen Yalçın galibiyet istedi. Dünkü idman öncesinde futbolcularıyla toplantı gerçekleştirip düşüncelerini aktaran başarılı hoca, “Sadece bu maça odaklanıp kazanacağız. Başka bir alternatif yok. Aradan sonra aynı şekilde kaldığımız yerden devam etmemiz gerekiyor. Ligde yaşadığımız puan kayıplarına son verme adına iyi bir şans. Yoksa alışkanlık yapar. Sonuçta sahaya rakip gibi 11 kişi çıkıyoruz. Hiçbir bahaneye yer yok” diyerek oyuncularını bu kritik maça motive etti.

Gençlere özel motivasyon

Yalçın, Sivasspor karşısında görev vermeyi planladığı Serdar Saatçı ile de özel bir görüşme gerçekleştirip Ajax maçındaki performansından ötürü oyuncusunu kutladı. Yalçın’ın ayrıca Ersin’le de özel görüştüğü ve Sivasspor maçında da başarılı performansını sürdürmesini beklediğini ilettiği öğrenildi.

Orhan Yıldırım







