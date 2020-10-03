Süper Lig’de ilk 3 haftayı 4 puanla kapatan Siyah- Beyazlılar, 4. mücadelesine yarın Gençlerbirliği karşısında çıkacak. Kara Kartal, Vodafone Park’ta ağırlayacağı Ankara temsilcisini kayıpsız geçip 4-1’lik Konyaspor mağlubiyeti sonrasında yeni bir çıkışa imza atmayı planlıyor. Bu mücadelenin ilk 11’inde önemli değişikliklere gitmeyi düşünen teknik direktör Sergen Yalçın, en büyük dokunuşları hücum hattında yapacak. Genç teknik adam, Konya karşısında yedek kulübesinden başlattığı Vincent Aboubakar ve Gökhan Töre’yi, yarınki maçta ilk 11’de görevlendirecek.

Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde yapılan takım çalışmalarında ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkat çeken Vincent Aboubakar’ın form seviyesinin oldukça yüksek olması sebebiyle mutlu olan Yalçın, tüm sistemi Kamerunlu golcünün üzerine kuracak.

Yeni macerada ilk şans...

Konya mücadelesine ikinci yarıda dahil olup ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çeken Aboubakar’a ek olarak yine aynı maçta farkını ortaya koyan Gökhan Töre de Kara Kartal’daki yeni macerasında ilk kez 11’de şans bulacak. Geçen hafta oynanan müsabakada 3 rakip oyuncuyu geçip tam 5 Konyalı futbolcunun arasından yaptığı sert vuruşla klas bir gole imza atan tecrübeli kanat oyuncusu, Aboubakar’la iyi bir ikili olup takımının 3 puan alması için elinden geleni yapacak.