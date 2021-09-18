Sergen Yalçın: Karakterli oyuncularımız var

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-2 kazandıkları Fraport-TAV Antalyaspor maçının ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.





Sergen Yalçın, "Geceyi anlatmak çok zor. Çok sakatımız oldu. Onu oradan al, bunu buraya sok, şunu şuraya çek. Çok fazla hamle yapmak zorunda kaldık. Kaybetseydik de çok önemli olmayacaktı çünkü böyle bir kaos ortamında oyunu yönetmek çok zor. Josef ve Atiba'nın yerini değiştirdik, sonra sağ beki değiştirdik. Sağ beke o an kimi aldığımızı bile hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın sözlerine, "İlk yarıda Antalyaspor daha iyiydi. 2-0 geriden gelip kazanmak mutluluk verici. Demek ki karakterli oyuncularımız var. İkinci yarı çıkıp maçı çevirdiler. Umarım bir daha böyle kaos ortamı yaşamayız" şeklinde devam etti.

Necip Uysal'ın sakatlığı hakkında ise Sergen Yalçın, "Necip'in sakatlığı da ciddi problem, yan bağ problemi, en 3-4-5 haftalık bir problem. Üzgünüz tabii. Allah'tan geniş bir kadromuz var. Allah oyunculara kolaylık versin diyelim" şeklinde konuştu.

Basın toplantısındaki açıklamaları

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonu basın toplantısında ise enteresan bir gece olduğunu belirterek, bu akşam normal akışı da olmayan şeyler olduğunu söyledi. Özellikle oyun ilk yarısında kendileri açısından kaos ortamı oluştuğunu ifade eden Sergen Yalçın, “Zaten eksik kadromuzdan alternatifi olmayan iki oyuncumuzu arka arkaya kaybettik. İki oyuncu hakkımızı kullandık. Enteresan seçimler yaptık. Anlık karar verilecek seçimler bunlar. Dakikalık karar veriyorum. Düşünme imkanımız olmuyor. O anda aklımıza gelen en doğru şeyi yapmak istiyoruz. Ve yaptık. Zorlu bir ilk yarı oldu. Göreve başladığımızdan beri belki de ilk 45 dakikada böyle bir kaos, böyle bir zorluk yaşamamıştık. Yani maçı kaybetseydik de skoru pek önemsemeyecektim. Böyle bir ortamda istekli oyuncuların yerlerinin değiştiği bir takım, düzeni bozulmuş bir takım için zor bir durum. Ancak ikinci yarı klasik bir oyun düzeni oturunca, oyuncularımız skoru çevirmek için çok çaba sarf ettiler. Kolay olmadı tabii. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum” dedi.

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Geri dönüşlerin her zaman güzel olduğunu, ancak deplasmanda 2-0’lık geri dönmenin çok kolay bir iş olmadığını da hatırlatan Sergen Yalçın, “Demek ki bunu başarabilecek gücümüz var. Oyuncularımızın gücü var. Daha önce çok ağır maç oynamış oyuncular. Ve 3 gün sonra tekrar bir maç oynayacağız. Sezon başında maalesef çok ağır bir tempo önümüze çıktı. Ama elimizden geldiğince oynamak zorundayız. 6 oyuncumuz yoktu. Bugün 2 oyuncumuz daha eklendi. 8 oldu. Bu oyunculardan eksik en azından oynayacağımız müsabakalardan ne kadar az yara alırsak ne kadar hasarsız anlatırsak bundan sonraki sürece daha doğru bir şekilde bakabiliriz diye düşünüyorum. Bugün itibarıyla tabii ki kazandığımız için mutluyuz. Umarım, böyle sorunlar bir daha yaşamayız. Gerçekten oyuncular çok çaba sarf etti. Hepsine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"BATSHUAYI FİZİK GÜCÜ ÇOK İYİ BİR OYUNCU"

Bir soru üzerine Batshuayi’nin fizik olarak hazır olduğunu da sözlerine ekleyen Sergen Yalçın, konuşmasını şöyle tamamladı: “Kendisi bize gelirken zaten sezon başını orada geçirmiş. Zaten fizik gücü çok iyi bir oyuncu. Hazır durumda. Kendisi ısrarla oynamak istediğini söylüyor. Biz de oynatıyoruz. O da bugün çok iyi bir performans sergiledi. Bütün oyuncularımızın bu maçları oynamak için onun gibi fit durumda olması gerekiyor. Sezon başında eksik olanlar, sakat olanlar olabilir. Umarım onları da yavaş yavaş toparlarız.”







