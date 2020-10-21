Sergen Yalçın isyan etti! Oğuzhan ve Ljajic...

Geçen sezonun kadrosundan önemli değişiklikler yaparak yeni döneme giriş yapan Siyah- Beyazlılar’da, performans olarak beklentileri karşılayamayan oyunculara her geçen gün birinin daha eklenmesi teknik ekibi adeta çıldırtıyor.

Bu konuda ilk olarak İsimat Mirin ve Douglas’ı ardından da Jeremain Lens’i kadro dışı bırakan Beşiktaş’ta, Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic konusunda da sıkıntılar yaşanıyor. Bu 2 isimle ilgili olarak dün Nevzat Demir Tesisleri’nde yöneticilerle bir görüşme gerçekleştiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın, “Kendileri dahil yaşanan bu süreci izah edebilen yok. Biri Türkiye’nin diğeri Sırbistan’ın en önemli oyuncularından. Ben ve ekibim her türlü çalışma ve konuşmayı yapıyoruz. Ama bir yol kat edemedik” dediği bildirildi.

Orhan Yıldırım