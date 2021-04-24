Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Kazanıp motivasyon yakalamanın çok önemli olduğunun altını çizen Yalçın, ''İyi bir oyun oldu. Arkadaşlarımızın hepsi ellerinden geleni yaptı. Organizasyon çok iyiydi. Kazanıp tekrar motivasyonu yakalamak çok değerliydi. Bunu elde ettik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Kalan 5 haftaya en iyi şekilde hazırlanacağız.'' dedi.

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Maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı çok sert bir dille eleştiren deneyimli teknik adam, kırmızı kart isyanında bulundu, şu ifadeleri kullandı:

''Yanlış anlamayın ama bizim maçlara gelen hakemlerin kırmızı kartları yok mu? Buradaki amaç nedir? Kural gereği oyuncunun 2. sarı kartı göstermesi gerekirken nasıl atılmaz! 4. hakem '2. sarı kart' diyor Cüneyt Hoca atmıyor. Yanımızda oluyor, duyuyoruz. Kayserispor'un 10 numarası (Henrique) nasıl sahada kalabilir. Amaç ne burada? Biz bunu merak ediyoruz. Bizim maçlarda kartları neden göstermiyorlar? Nedir derdiniz? Lütfen bunu açıklarlarsa... Pozisyonları koysunlar, baksınlar. Değilse, özür dileriz.''



