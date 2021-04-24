Sergen Yalçın isyan etti: Amaç nedir? Cüneyt Çakır atmıyor! Bunların kırmızı kartı yok mu?
Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın, 90 dakikanın ardından isyan etti. Maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı sert bir dille eleştiren Yalçın, ''Bizim maçlara gelen hakemlerin cebinde kırmızı kart yok mu? Atılması lazım, atmıyor. Amaç nedir? Gerçekten çok merak ediyorum. Kural gereği, oyuncunun yaptığı hareket 2. sarı kartı gerektiriyor. 4. hakem '2. sarı kart' diyor Cüneyt Hoca atmıyor.'' diye konuştu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Kazanıp motivasyon yakalamanın çok önemli olduğunun altını çizen Yalçın, ''İyi bir oyun oldu. Arkadaşlarımızın hepsi ellerinden geleni yaptı. Organizasyon çok iyiydi. Kazanıp tekrar motivasyonu yakalamak çok değerliydi. Bunu elde ettik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Kalan 5 haftaya en iyi şekilde hazırlanacağız.'' dedi.
BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı çok sert bir dille eleştiren deneyimli teknik adam, kırmızı kart isyanında bulundu, şu ifadeleri kullandı:
''Yanlış anlamayın ama bizim maçlara gelen hakemlerin kırmızı kartları yok mu? Buradaki amaç nedir? Kural gereği oyuncunun 2. sarı kartı göstermesi gerekirken nasıl atılmaz! 4. hakem '2. sarı kart' diyor Cüneyt Hoca atmıyor. Yanımızda oluyor, duyuyoruz. Kayserispor'un 10 numarası (Henrique) nasıl sahada kalabilir. Amaç ne burada? Biz bunu merak ediyoruz. Bizim maçlarda kartları neden göstermiyorlar? Nedir derdiniz? Lütfen bunu açıklarlarsa... Pozisyonları koysunlar, baksınlar. Değilse, özür dileriz.''