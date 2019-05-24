İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER - İSTANBUL / DHA

Süper Lig'in 34'üncü ve son hafta maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, "İstediğimiz hedef kadroyu kurabilirsek tabii ki Alanyaspor ile devam etmek isteriz" dedi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, şöyle konuştu;

"Yönetimimizle bir görüşme yaptık. Herhalde bir görüşme daha yapacağız. Şu anda bir şey söylemek zor. İstediğimiz hedef kadroyu kurabilirsek tabii ki Alanyaspor ile devam etmek isteriz. Ama belki yönetim farklı düşünebilir. Bekleyip göreceğiz."

Sergen Yalçın, karşılaşmayı ise şöyle değerlendirdi;

"Son maç olmasına rağmen, puan olarak ihtiyaç olmamasına rağmen bugün iki taraf da iyi mücadele etti. Gidip gelen bir oyun oldu. Oyunu kazanabilirdik ama maalesef ligin ikinci yarısında gol kaçırma tablosunda bir numaraya çıkarız. İnanılmaz pozisyonlar kaçırıyoruz. Bizim gibi takımın bu kadar gol kaçırmaması lazım. Bu da bizim daha iyi yerde olmamızı engelledi. Ama Alanyaspor ligi iyi yerde bitirmiştir. Ailemizden birini kaybettik ama oyuncularımız iyi karakter ortaya koydular, hepsine teşekkür ederim. Yukarıya hedef koyabiliriz diye düşündük ama son 1 aylık süreç istediğimiz gibi olmadı. Yönetime, taraftara çok teşekkür ederim, bizimle çok ilgilendiler."

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