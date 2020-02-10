Sergen Yalçın, İstanbul gecelerinde Melisa Şalgam ile görüldü

Beşiktaş'a teknik direktör olarak dönen Sergen Yalçın, eski günlerini aratmadı. Futbolculuk yıllarında sık sık gece hayatında görüntülenen Yalçın, galibiyet kutlamasına çıktı.

O güzel, Nil Özalp'in yakın dostu olan Melisa Şalgam'dı. 24 yaşındaki genç oyuncu ile Sergen Yalçın gece boyunca yan yanaydı.

TOPLU FOTOĞRAFLARDA UZAK KALDILAR

Derin bir muhabbete dalan ikili, toplu fotoğraflarda ise birbirlerinden uzak kaldı. Bu yakınlaşma "Efsane geri döndü" yorumlarına neden oldu.

Gündüz Beşiktaş'ın maçını Vodafone Park'ta izleyen Melisa Şalgam, gece de Sergen Yalçın'la samimi şekilde görüldü.

(Takvim)