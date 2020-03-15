Sergen Yalçın ilk peşinde

Süper Lig’in 26. haftasında bugün Galatasaray’a konuk olacak Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın da ilk peşinde olacak. Teknik direktörlük kariyeri boyunca hem Galatasaray’da hem de A Milli Takım’da hocası olan Fatih Terim’e karşı 3 kez sahaya çıkan Yalçın, bu maçlarda 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etmişti. 3 maçta da farklı takımlarla Terim’e rakip olan Yalçın, eski hocasıyla karşılaşacağı 4. maçında da farklı bir takımın başında sahaya çıkacak. Fatih Terim’e karşı ilk olarak 11 Mart 2018 tarihinde Konyaspor’un başında sahaya çıkan genç hoca, deplasmandaki karşılaşmadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Son maçı berabere bitti

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor’un başında olan Sergen Yalçın, iç sahadaki mücadelede 1-1’lik beraberlikle maçı tamamlamıştı. Bu sezonun ilk yarısında ise Yeni Malatyaspor’u çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam, 90 dakikadan yine 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı. Fatih Terim’e karşı 3 kez sahaya çıkan Sergen Yalçın’ın takımları, bu maçların hepsinde gol bulurken, kalesinde de gol gördü. Beşiktaş Teknik Direktörü olarak Terim’e karşı 4. kez mücadele edecek olan genç çalıştırıcı, sahadan 3 puanla ayrılarak eski hocasına karşı ilk galibiyetini almak istiyor.

‘Kafanız rahat olsun’

Galatasaray derbisi öncesinde dün yapılan antrenmanın ardından oyuncularıyla bir araya gelen teknik direktör Sergen Yalçın’ın, telkinlerde bulunuğu öğrenildi. Yalçın’ın, “Bizim oyun anlayışımız hücum üzerinedir. Formda bir rakiple oynayacağız ama bunun önemi yok. Rakip kim olursa olsun bizim futbolumuz belli. Kafanız rahat olsun. Bu maçı kaybedersek dünyanın sonu değil ama kazanırsak çok şey kazanırız ve psikolojik anlamda da önümüzdeki maçlarda üstün oluruz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.



