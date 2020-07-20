Sergen Yalçın ilk derbi galibiyetini yaşadı

Beşiktaş’ın başında ikinci derbi mücadelesine çıkan teknik direktör Sergen Yalçın ilk galibiyetini yaşadı. Yalçın yönetiminde ilk derbisini Türk Telekom Arena’da Galatasaray’a karşı oynayan ve rakibiyle 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Fenerbahçe’yi ise 2-0 mağlup etti. Bu galibiyet Sergen Yalçın’ın teknik adamlık kariyerindeki ilk derbi zaferi olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş ayrıca bu sezon Vodafone Park’ta oynadığı 2 derbi maçı da kazandı. Siyah-beyazlı ekip sezonun ilk yarısında Galatasaray’ı 1-0 mağlup etmişti.