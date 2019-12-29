Sergen Yalçın: İki golü de kendimiz attık

Süper Lig'in 17’nci haftasında Gaziantep FK, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kırmızı kart ve sarı kartların olduğu sert bir maç olduğunu belirtti.

Oyun içinde rakibe pozisyon vermediklerini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"İki golü de kendimiz attık. İlk golü bireysel hatadan yedik, hediye ettik rakibe yani. İkinci yarı 10 kişi kaldıktan sonra takımımız reaksiyon gösterdi ve daha iyi oynamaya başladık ve 1-1’i yakaladık. Bundan sonra iki net pozisyonumuz vardı. Maçı kazanabilirdik. Zaten baktığımız zaman bizim kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Çok hamle şansımız olmadı. Deplasmanda alınan 1 puan sevindirici diye düşünüyorum. Artık ligin ikinci yarısına bakacağız. İlk yarıyı 24 puanla bitirdik. Fena bir puan değil, kötü de değil. Orta seviyede bir puan olarak düşünüyorum. İnşallah ikinci yarı bizim için daha iyi olur."