Sergen Yalçın: İki final maçımız var! Şampiyon olmak istiyoruz!

Süper Lig'in 41. haftasına lider giren Beşiktaş, Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Sergen Yalçın, şampiyon olmak istedikklerini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

'Şampiyon olmak istiyoruz!'

"Kendi sahamızda oynuyoruz. Karagümrük de başarılı bir takım. Son iki final maçı, emin adımlarla yolumuza devam edip şampiyon olmak istiyoruz."











