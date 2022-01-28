Sergen Yalçın için sürpriz iddia!

Sergen Yalçın'la ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. 2020 yılının Ocak ayında Beşiktaş ile sözleşme imzalayan tecrübeli teknik direktör 1 yıl sonra siyah beyazlılarla ile şampiyonluk yaşayıp, Türkiye Kupasını da kazanmıştı.

Yeni sezona Sergen Yalçın ile sözleşme uzatarak Beşiktaş yönetimi hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'yle sezona başladı. İki kulvarda da kötü sonuçlar alan Beşiktaş'ta fatura 49 yaşındaki teknik adam Sergen Yalçın'a kesildi. Siyah beyazlılardan ayrılma kararı alan Sergen Yalçın'ın adı sürpriz bir takım ile anılmaya başladı.

2024 yılında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda yer almayı hedefleyen ve takımın başına önemli bir teknik direktör getirmek isteyen Kosova Futbol Federasyonu'nun teknik direktör listesine Ersun Yanal'ın ardından Sergen Yalçın'ın da girdiği ileri sürüldü.

Önce Ersun Yanal'ın adı ortaya atıldı

Antalyaspor ile sezona başlayan ve 8. hafta sonunda Güney ekibiyle yollarını ayıran Ersun Yanal'ın Kosova Milli Takımı'nın teknik direktör adaylarından biri olduğu öne sürülmüştü.

Sergen Yalçın'da listeye girdi

Kosovan Footy'nin haberine 3.5 yıl boyunca görev yapan Bernard Challandes ile yollarını ekim ayında ayıran ve geçici olarak Muhammer Sahiti ile Primoz Gliha'ya takımı teslim eden Kosova Futbol Federasyonu, teknik direktörlük için Ersun Yanal'ın ardından Kayserispor maçı öncesinde Beşiktaş'tan ayrılan ve şu an boşta olan Sergen Yalçın'ı gündemine aldı.

Kosova 3 isimden birini seçecek

Habere göre Kosova, Ersun Yanal ve Sergen Yalçın'la birlikte Alman teknik adam Felix Magath'ın da yer aldığı teknik direktör adaylarından birini tercih edecek. (Ajansspor)