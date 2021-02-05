Sergen Yalçın: Herkes sahaya yüreğini koyacak!

Trabzonspor karşısında alınan yenilgi sonrasında liderlik koltuğunu kaptıran Siyah-Beyazlılar, Antalya karşısında alınan beraberlik sonrasında da ağır bir yara aldı. Ancak Kara Kartal’ın pes etmeye niyeti hiç yok. Antalyaspor maçından sonra öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştiren Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın, öğrencilerine çok önemli mesajlar verdi. Asıl yarışın şimdi başladığını söyleyen deneyimli teknik adam, " Ligin ikinci yarısına da başında olduğu gibi çalkantılı başladık. Artık puan kaybına tahammülümüz yok" dedi.

‘Sonuna kadar gideceğiz’

Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte yeniden bir seri yakalayacaklarına inandığını söyleyen Sergen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Konya maçı ile yeni seri yakalayıp sonuna kadar devam edeceğiz. Kimse aklından farklı birşey geçirmesin. Asıl savaşımız şimdi başlıyor. Herkes sahaya yüreğini koyacak. Ligin en iyi futbol oynayan takımı olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Artık bunu skora yansıtmanın zamanı geldi geçti bile. Lider olup olmamak önemli değil. Asıl yarış şimdi başlıyor ve hedefimize engelleri birer birer aşarak gideceğiz." Orhan Yıldırım