Sergen Yalçın: Her şey hala bizim elimizde

Spor To to Süper Lig’de 40. haftayı 3-1’lik Galatasaray mağlubiyetiyle kapatan Kara Kartal’d a karşılaşma sonrasında moraller bozuldu. Şampiyonluk kutlaması için çıktıkları mücadeleden puansız ayrılmaları sebebiyle hayal kırıklığına uğrayan futbolcuları, teknik direktör Sergen Ya lçın motive etti. Ligde 7 maç sonra aldıkları mağlubiyet sonrasında bitime 2 hafta kala ikinci Fenerbahçe’yle arasındaki fark 2’ye, üçüncü Galatasaray’la da 3’e inmesine rağmen avantajlarını koruyacaklarını söyleyen Ya lçın, oyuncularına öz güven aşıladı.

‘Şampiyonluk bizim olacak’

Dünkü idman öncesinde oyuncularını etrafına toplayan Ya lçın’ın, “Derbiyi artık unutun. Önümüzde 2 maç kaldı. Sadece avantajımızı kaybettik. Her şey hâlâ bizim elimizde. Bunu unutmayın. Şu anda sadece Karagümrük mücadelesine odaklanıp kazanmaya devam ederek lig bitiminde şampiyon olacağız. Kimsenin aklında şampiyonluk dışında bir konu olmasın. Sezon boyunca sergilediğimiz futbolla sonuna kadar hak ettiğimiz şampiyonluk bizim olacak” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Orhan Yıldırım







