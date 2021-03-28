Sergen Yalçın: Her şey bizim elimizde

Siyah-Beyazlılar’ın başarılı teknik adamı Sergen Yalçın, 3 sezon sonra Beşiktaş camiasını tekrar şampiyonlukla buluşturmayı hedefliyor. 29 maç sonunda aldıkları 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladıkları 64 puanla bir mücadele eksiklerine rağmen ikinci sıradaki Galatasaray’ın 3 puan önünde zirvede bulunan Kartal’ın hocası, takımda rehavet istemiyor.

Oyuncularıyla 3 gün önceki idman sonrasında bir araya gelen Yalçın’ın, izin öncesinde net konuştuğu bildirildi. Yalçın’ın, “Rakiplerimizin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Her şey bizim elimizde. Yüksek motivasyonla maçlarımızı kazanıp istediğimizi alacağız” diyerek oyuncularına hedefi gösterdiği bildirildi.

Beşiktaş’ın kalan lig maçları

RAKİP

Kasımpaşa (d)

Alanyaspor

B.B Erzurum (d)

Ankaragücü

Sivasspor (d)

Kayserispor

Rizespor (d)

Galatasaray (d)

Karagümrük

Göztepe (d)