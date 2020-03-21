Sergen Yalçın: Hazırlıklı olmalıyız

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ilk etapta ligi Mayıs’ın ilk haftasında başlatma planının bulunmasıyla ilgili olarak yöneticilerle temas kuran genç hocanın, “Futbolcular, en fazla 1 hafta idman yapmadan geçirebilir. Devamında her oyuncu, performans olarak geriye gider. Bundan dolayı her şey için hazırlıklı olmalıyız” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Yalçın’ın, liglerin başlama süresinin uzaması halinde tüm futbolculara özel idman programı hazırlayıp evlerinden çalışmalarını isteyeceği kaydedildi. Başarılı hocanın, bu doğrultuda şimdiden yardımcılarıyla birlikte bir değerlendirme içerisinde bulunduğu ifade edildi.