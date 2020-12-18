Sergen Yalçın: 'Hakkımızı savunmak zorundayız'

Tarsus maçı sonrası maçı değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "İyi bir kadroyla çıktık. Hafta sonu için 7-8 oyuncuyu dinlendirdik. Bireysel performanslardan memnunum" ifadelerini kullandı. Yalçın'ın hedefinde ise kendisine verilen 36 bin TL'lik para cezası vardı. Alanya maçından sonra sevkedildiği PFDK'nın verdiği cezayla ilgili konuşan genç teknik adam şunları söyledi:

'Bir şey konuşmayalım mı?'

"Sportmenliğe aykırı konuşmalarımdan 36 bin lira ceza vermişler. Sportmenliğe aykırı ne konuştum ben. Türk futbolu ile ilgili görüşlerimi belirttim. Herhalde bununla ilgili hakkım vardır. VAR daha lehimize karar vermedi. VAR'dan 5-6 puan kaybettiğimizi söylüyoruz. Herhalde bunu söyleyebiliriz. Ceza sahasında nasıl penaltı olacak, hangisi verilecek, kimse bilmiyor. Bir şey konuşmayalım mı? Sonra kenarda nasıl duracağız? Konuşmak, hakkımızı savunmak zorundayız."