Sergen Yalçın: “Hak eden taraf Antalyaspor’du”

Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor’a 3-0 yenilen Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı Antalyaspor’u tebrik ederek sözlerine başlayan Sergen Yalçın, Antalyaspor’un iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirterek, “Hak eden taraf Antalyaspor’du. Biz özellikle ikinci yarı beklediğimiz performansın çok altındaydık. İlk yarı daha organizeydik, iyi oynadık, pozisyonda yakaladık. Kalemize gelen ilk şut yine gol oldu. İlk yarının bitiminde demoralize olduk. İkinci yarı daha farklı bir oyun beklerken hiç beklemediğimiz bir oyun ortaya çıktı. Ofansif anlamda hiçbir şey üretemedik. Savunma ve mücadele anlamında çok geride kaldık. Beklediğimiz şeylerin hiç birisini yapamadık. Bu oyunla zaten puan almamız mümkün değildi. O yüzden buradan almamız gereken dersleri alıp, çok çabuk bir şekilde cuma günkü maça hazırlanarak bunu telafi etmek istiyoruz” dedi.

İHA