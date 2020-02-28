Sergen Yalçın: Güçlü oyun oynuyoruz

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın kazanılan 2-1'lik Alanyaspor maçı sonrası yayıncı kurulaşa açıklamalarda bulundu. Boateng'in neden oynamadığını açıklayan Yalçın, ayrıca oyuncularının performansının giderek arttığını söyledi.

"Güçlü oyun oynuyoruz"

Oyuncularımı tebrik ediyorum. Alanyaspor ve biz iyi mücadele ettik. Güçlü bir oyunumuz var. Güçlü oyun oynuyoruz. Maçı izleyenler oyunun kontrolünün bizde olduğunu söylüyor. Bugün de güçlü bir oyun ortaya koyduk. Geriye düştük ve Alanya gibi bir zor deplasmanda maçı çevirmek zor. Zor da olsa iyi pozisyonlara girdik ve maçı çevirdik. Finali yapamıyoruz ve sıkıntı yaşıyoruz.

Boateng neden oynamadı?

Boateng'in sakatlığı var. Adem Ljajic uzun süredir antrenmana çıkamıyor. Oynama durumları yoktu. Boyd hızlı hucümda işimize görecek bir oyuncuydu. Ona şans verdik. Oyuncularmız istediğimiz performansı ortaya koyarsa tercihlerimizin yanlış olduğunu göstermez. Oyuncunun ikinci yarısında yaptığımız hucümsal hamleler oyunun değiştirmeye yönelikti. Oyucularımız katkı veriyor ama finali yapamıyoruz. Oyuncularımı galibiyetten dolayı kutluyorum.

"Üstüne koyarak gidiyoruz"

Oyuncuların hata yaptığını düşünmüyorum. Gol yiyebiliriz. Gol de atabiliriz. Benim en çok hoşuma giden taraf oyuncular üstüne koyarak gidiyor. Oynayarak ve hak ederek maç kazanıyoruz. Ofansif bir oyun var. Oyuncular çok istekli ve arzulu. Camiamızın istediği gibi bir oyun ortaya koymaya çalışıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum bu güzel oyundan ötürü...