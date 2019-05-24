Sergen Yalçın geleceği hakkında konuştu

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 34. ve son haftasında Aytemiz Alanyaspor’u sahasında konuk etti. Süper Lig’de geçen hafta Galatasaray’a yenilen Medipol Başakşehir, şampiyonluğu Sarı Kırmızılı ekibe kaybetmiş ve 2. olmayı garantilemişti. Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesi ile ligde fırtınalar e3stiren taraflı tarafsız oynadığı futbolla herkesin beğenisini kazanan Alanyaspor ise son haftayı 3 puanla kapatmak için sahaya çıktı. Ancak sahada kazanan çıkmadı ve ekipler 1-1'lik eşitlikle sezonu kapattılar.

Ev sahibi ekibin golü mücadelenin 6. dakikasında Ufuk Ceylan'ın sırtına çarpan topun filelere gitmesi sonucu gerçekleşti. Akdeniz ekibinin golü ise 16. dakikada Fernandez’in golü ile skoru eşitlemeyi başardı.

Başakşehir bu sonuçla 2018-2019 sezonunu 67 puanla 2. sırada tamamladı. Alanyaspor ise sezonu 44 puanla kapattı.

Mücadelenin ardından Alanyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın çok önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen'in açıklamaları:

"Bana göre güzel maç oldu. Ligin son maçları temposuz olur ama bu maç tempolu oldu. Kazanabilirdik ama berabere bitti. Ligin ikinci yarısında oyuncular karakterli duruş gösterdi. Daha iyi yerde bitirebilirdik ama son bölümdeki sıkıntılara rağmen iyi bitirdik."

"Şartlar uygun olursa Alanyaspor ile devam etmek isterim ancak iki haftadır yaptığımız görüşmeler pek iyi geçmedi. Tek taraflı bir şey olmaz, kendi kadromuzu kurmamız gerekir. Ben bir gün öyle ya da böyle hedeflediğim yerlere geleceğim"