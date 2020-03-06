Sergen Yalçın: Galatasaray karşısında kazanmak istiyoruz

Sergen Yalçın'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Beklediğimiz gibi bir maç oldu. Ankaragücü'nü de tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Erken golü bulmamız çok da iyi oolmadı. Kontrollü oynamaya çalıştık sonrasında. Bu doğru değildi. Bizim de rakibin de pozisyonları var. Dengeli bir maç oldu.

"Böyle oynarken de kazanmak..."

Hep iyi oynarken kazanamıyorsunuz, bazen böyle dengeli maçları kazanmak da önemlidir. İç sahada tamamen küme düşme hattında olan ve çok ciddi bir savaş veren bir takımla oynadık. Kolay olmadı. Oyunun gidişatına göre hamleler yaptık. Boateng bekeldiğimizin altındaydı. Onun yerine de Adem Ljajic'i aldık. Boyd bugün joker oyuncumuz gibiydi. Performansından memnunumç Nerede oynarsa oynasın mücadele ediyor.

"Hedef koymak istiyorsak derbiyi kazanmalıyız"

Gelecek hafta Galatasaray'la çok önemli bir maçımız var. Oradan da en iyi sonuçla ayrılmaya çalışacağız. İçerideki tüm maçları kazanmak için çıkacağız. Artık kolay maç yok. Aşağıdaki takımlarla yapılan maçlar da çok zorlu olacak. Galatasaray da özellikle iyi gidiyor ama biz de hedef koymak istiyorsak orada kazanmak zorundayız.