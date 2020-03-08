Sergen Yalçın: ‘Futboldan çok puan önemli’

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü maçı sonrası soyunma odasında oynanan futboldan çok, kazanılan üç puan için takımı kutladı.

08 Mart 2020, Pazar 11:09 Son Güncelleme:
- A +
Sergen Yalçın: ‘Futboldan çok puan önemli’

Aytemiz Alanyaspor maçından sonra MKE Ankaragücü maçını da kayıpsız geçen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, soyunma odasında oynanan futboldan çok, kazanılan üç puan için takımı kutladı.

Galatasaray derbisi öncesi bu galibiyetin çok önemli olduğunu da sözlerine ekleyen deneyimli teknik adamın, “Daha önce iyi oynadığımız maçlarda puanlar kaybettik. Belki onlarda olduğu kadar iyi oynamamış olabiliriz ama burada önemli olan üç puandı. Sahadaki mücadeleniz ve kazanma isteğiniz bu üç puanı getirdi. Hepinizi tebrik ediyorum. Bu maç geride kaldı artık odaklanmanız gereken maç, Galatasaray” diye konuştuğu bildirildi. (Skorer)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...