Sergen Yalçın: Finali bir türlü yapamadık

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yarın gece Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Sporting maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

Oyun ritmini yakalayamadık

Şampiyonlar Ligi, başka bir kulvar. Oynadığımız kulvarlardan en zor ve en önemli olanı. Bunun farkındayız. Oynadığımız 3 karşılaşma sonucu bizim adımıza çok iyi olmadı ancak zaman zaman oynadığımız oyunlar bizi tatmin etti. Şampiyonlar Ligi'nde çok basit goller yedik. Oynadığımız takımlar güçlü takımlar ama biz de kendi ülkemizin şampiyonuyuz. Yaşadığımız sorunlar, sakatlıklar takımımızın ritmini bayağı bir bozdu diyebilirim. 2-3 maç arka arkaya aynı kadroyla bir türlü çıkamadık. Oyun ritmini yakalayamadık ve bu da bizim için bazı sorunlar yarattı.

Daha risksiz, daha sağlam bir oyun oynayıp buradan istediğimiz sonuçla dönmek istiyoruz

Önümüzde çok uzun bir süre var. Oyuncularımız yavaş yavaş önümüzdeki haftadan sonra geri dönecekler diye düşünüyorum. Huzur konusunda bir sıkıntımız yok, iletişim iyi, hepimizin birbiriyle diyalogu gayet iyi ama bunu biraz daha çalışıp sonuca döndürmemiz gerek. 3 maç oynadık, 3 maçı kaybettik. Yarın yeni bir maç, hedefimiz kazanmak. Daha risksiz, daha sağlam bir oyun oynayıp buradan istediğimiz sonuçla dönmek istiyoruz. Bu kolay mı, zor ama bu grupta oynanan bütün maçlar zor.

Oynadığımız oyunlar skora dönüşmüyor

Çok radikal değişiklik yapacak durumumuz yok. Yarın 5-6 oyuncumuz yine yok. Buna şükrediyoruz çünkü daha önceki maçta 12-13 tane oyuncumuz yoktu. Beklemediğimiz bir ortam oluştu sakatlıklar konusunda ama oyunun içinde bunlar var. Bazen oyuncuların performansı aşağı düşebiliyor, oynadığımız oyunlar skora dönüşmüyor, bu olduğu zaman eleştiriler de fazla oluyor. Oynadığımız oyun, skor oyunu. Oranın da önemli olması gerekiyor.

Sporting'in favori olduğunu düşünüyorum

Oyuncularımız gelecek. Şu anda çok erken, bizimle ilgili çok değişik yorumlar yapılıyor. Bizim herhangi bir sıkıntımız yok, gayet iyi durumdayız, huzurluyuz, içeride yaşadığımız bir sorun yok. Yarın çok radikal değişiklik yapacak bir durumumuz yok. Ciddi problemler yaşıyoruz ama oyun içinde bunlar var. Sporting'in favori olduğunu düşünüyorum, iç sahada oynuyorlar, İstanbul'da bize karşı kazandılar, favori olmaları gayet normal ama biz de eksiklerimiz olmasına rağmen güçlü bir takımız.

Yarın korner bölümüne mutlaka önlem alacağız

Yarın da iyi bir oyunla buradan puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz. Sporting, iyi ve atletik oyunculara sahip. İstanbul'da yediğimiz goller, 3 tane kornerden. Yarın korner bölümüne mutlaka önlem alacağız.

Finali yapamadık

İç sahada oynadığımız maçların ilk yarım saatlerine bakarsanız, biz daha fazla pozisyon yakaladık, sonuçlandıramadık. Finali yapamadık. Borussia Dortmund maçında ilk yarım saat pozisyonu yoktu rakibin. İlk pozisyon gol oldu. Devre bitmeden de taçtan yedik o maçta, 2-0 girdik içeriye. Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 girmek zor.