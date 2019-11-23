Süper Lig’de son iki maçtan beraberlikle ayrılmasına rağmen 5 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Yeni Malatya, yarın oynayacağı Fenerbahçe mücadelesine mutlak zafer parolasıyla hazırlanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın tüm planlarını galibiyet üzerine yaparken, hücumda oynatacağı 4’lüyü de belirledi. 11 haftada 9 gol atan Jahovic ile 6 asisti bulunan Guilherme, Sergen hocanın en önemli silahları olacak. Başarılı teknik adam, milli arada Gökhan Töre’yi de özel olarak bu karşılaşmaya hazırladı. Son 1 aydır oldukça iyi bir performans ortaya koyan Gökhan’dan Fenerbahçe karşısında patlama bekleyen Yalçın, diğer kanatta ise takımın en hızlı oyuncularından Bifouma’yı görevlendirecek.

Stat tıklım tıklım...

Sakatlığı düzelen Fofana ise Malatyaspor’un kulübedeki kozu olacak. Kart cezalısı Eren Tozlu dışında eksik futbolcusu bulunmayan Malatyaspor’da taraftarlar da bu maçın biletlerine büyük ilgi gösteriyor. Yaklaşık 27 bin kişilik Yeni Malatya Stadı’nın yarın tıklım tıklım dolması bekleniyor.

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