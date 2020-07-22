Sergen Yalçın eski oyuncusunu transfer ediyor: Welinton

Önümüzdeki sezon eldeki ekonomik imkanlar dahilinde Süper Lig'de şampiyonluk adına iddialı bir takım kurmak isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, transfer çalışmalarında hız kesmiyor...Daha önce FANATİK'in ulaştığı bilgiye göre Sergen hocanın, eski takımı Alanya'dan sol bek Fabrice N'Sakala'yı ikna ettiği ve ezeli rakip Fenerbahçe'nin senelik 1.2 milyon Euro vermesine rağmen, 1 milyon Euro'ya N’Sakala'dan söz aldığı öğrenilmişti. Caner Erkin'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmeyen Kara Kartal'da N'Sakala ile sol bekteki sorunu çözmesi beklenen Beşiktaş, tecrübeli hocasının üzerinden Alanya'nın bir başka önemli oyuncusu Welinton için de harekete geçti. Akdeniz ekibiyle sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Brezilyalı stoperin de diğer birçok oyuncu gibi Alanya'dan ayrılma kararı aldığı konuşuluyor.

Avrupa'da da teklifler var...

31 yaşındaki oyuncuya Türkiye'nin dışında Avrupa’dan da teklifler geldiği, ancak daha önce birlikte çalıştığı Sergen hocanın kanatları altında kariyerini sürdürmek istediği bildirildi. Hatta Welinton'un, Alanya ile bonservis sorununun çözülmesi durumunda kendi ücreti konusunda fedakârlık yapmaya hazır olduğunu da, Sergen Yalçın'a ilettiği gelen haberler arasında yer alıyor. N'Sakala'nın dışında Welinton ve forvet Papiss Cisse de Siyah-Beyazlı formayı gelecek sezon giyerse, Kartal, Alanya'nın 3 önemli ismini alarak kadrosunu ciddi anlamda güçlendirmiş olacak.

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