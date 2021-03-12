Sergen Yalçın: Erken gol işleri kolaylaştırır

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugün oynanacak olan Başakşehir maçı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesinde son lig maçına çıktıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, Turuncu-Lacivertli ekip karşısında atacakları erken bir golün kendilerine büyük avantaj sağlayacağını belirtti. Sergen Yalçın, öğrencilerine şunları söyledi: “Liderliğimizi sürdürmek için mutlaka kazanmamız gerekiyor. Rakibin şu anda ligde bulunduğu konum bizi ilgilendirmiyor."









Her maçta olduğu gibi...

"Biz Beşiktaş olarak her maçta olduğu gibi sahaya aynı konsantrasyon ve aynı hırs ile çıkmalıyız. Bu maçın ardından önümüzde bir Fenerbahçe derbisi olacak. Bu yüzden Başakşehir karşısında erken bir gol ile rüzgarı arkamıza almalıyız. Bu sayede erken gol bizim işimizi kolaylaştıracak ve çok fazla efor sarf etmeden enerjimizi Fenerbahçe maçına saklayacağız."







