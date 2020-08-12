Sergen Yalçın düğmeye bastı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan’ın PAOK takımıyla eşleşen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, önceki gün başlayan takım çalışmalarıyla beraber rakibinin analizine de startı verdi. Kuranın belli olması sonrasında yardımcıları; Murat Şahin, Ozan Köprülü ve analiz antrenörü Murat Kaytaz’la bir toplantı yapan Yalçın’ın, rakibini çalışmaya başladığı kaydedildi. Yunan ekibinin bu sezonki maçlarını incelemeye alan Siyah- Beyazlılar’ın, rakibin zayıf yönlerini tespit edip 25 veya 26 Ağustos’ta oynanacak mücadele öncesinde PAOK’u adeta ezberlemeyi planladığı belirtildi.

‘Tek maç olması...’

Kupa 1 yolunda PAOK’la eşleşmeleriyle ilgili olarak önceki gün kulübün Youtube hesabına konuşan Sergen Yalçın, “Bana göre çok zor bir kura çektik. Daha iyi rakipler çıkabilirdi ama sonuçta oynayacağız. PAOK da Yunanistan’ın önemli takımlarından biri. Tek maç olması işi biraz da farklı yerlere götürüyor. Umarım iyi hazırlanıp turu geçeriz” ifadelerini kullanmıştı.

‘Hızlandırılmış bir sezon olacak’

Sergen hoca, takımın son durumuyla ilgili olarak ise, “Ayrılan oyuncularımız oldu, bayağı bir oyuncu kaybettik. Kiradan gelen oyuncularımız var, Larin geldi, Mirin, Oğuzhan, Hasic var. Gelecek, katılacak oyuncularımız olacak. Çünkü ihtiyacımız var, çok eksik bölgemiz var. İki hafta sonra bir maç oynayacağız. O maça hazırlanmak için önümüzde kısa bir süre var. Biraz hızlandırılmış bir sezon başı olacak. Çok sezon başı gibi yapmayacağız, kaldığımız yerden devam ediyor gibi başlayacağız” sözlerini sarf etti.