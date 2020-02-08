Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlı takımın başında Vodafone Park’taki ilk maçına bugün çıkacak. Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Yalçın, deplasmandaki Çaykur Rizespor maçıyla mesaisine başladı. Kara Kartal, dış sahadaki mücadeleyi 2-1 kazanıp ligdeki kötü gidişe yeni hocasıyla birlikte ‘dur’ dedi. Taraftarların sezon başından beri takımın başında görmek istediği Yalçın için Siyah-Beyazlı kulüp, Vodafone Park’ta imza töreni düzenlemiş ve 21 bini aşkın taraftar töreni izlemişti.

40 bin taraftar bekleniyor

Sezon başından beri, lig başta olmak üzere Avrupa ve Türkiye Kupası’nda alınan istikrarsız sonuçlar sebebiyle Beşiktaş taraftarları da tepkisini gösterdi. Önceki yıllarda Vodafone Park’ı tıklım tıklım dolduran Siyah-Beyazlılar, Abdullah Avcı’nın yönetimindeki takımın ortaya koyduğu futboldan memnun kalmadığı için Dolmabahçe’deki maçlar sırasında tribünlerdeki boşluklar dikkatlerden kaçmamıştı. Sergen Yalçın’ın takımın başına getirilmesinin ardından takımda olumlu bir hava oluşması, ek olarak transfer döneminin son gününde kadroya kazandırılan Kevin-Prince Boateng’in ilk maçı olması sebebiyle bugün Vodafone Park’ta 40 bin taraftarın yer alması bekleniyor.

Futbolcu olarak ilk maçına 28 yıl önce çıktı

Beşiktaş alt yapısında futbola başlayan Sergen Yalçın, 1990- 97 ve 2002-06 tarihleri arasında Siyah-Beyazlı formayı giymişti. Bugün 47 yaşında Vodafone Park’a teknik adam olarak çıkacak olan Yalçın, futbolcu olarak o dönemki adı İnönü Stadı’ndaki ilk mücadelesine 1 Eylül 1991’de Gençlerbirliği karşılaşmasıyla çıkmıştı.

Sergen, Süper Lig’de oynanan o maçta oyuna sonradan girmiş ve mücadele 1-1 sona ermişti. Genç hoca, 28 yıl 5 ay 7 gün (10 bin 387 gün) sonra Dolmabahçe’de bir ilki yaşayacak.