Siyah-Beyazlılar’ın Abdullah Avcı’yla yollarını ayırmasının ardından Başkan Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın’la anlaşma sağlamıştı. Önceki gün 1,5 yıllık resmi imzaları atan 47 yaşındaki teknik adam, dün sabah idmanı için Nevzat Demir Tesisleri’ne gitti. İlk etapta 11.30’da yapılması planlanan idman, anlaşmanın TFF’den onay beklemesi sebebiyle 12.30’a alındı. Onay, bu saate de yetişmeyince genç teknik adam takımla ilk idmanını gerçekleştirdi. Antrenmanın ardından Beşiktaş önce Abdullah Avcı’yla yollarını resmen ayrıldığını, ardından Sergen Yalçın’ın lisansını çıkardığını duyurdu.

Özel bir etkinlikle...

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, Sergen Yalçın için TFF’den evrak onayının çıkması sonrasında, Twitter hesabından bir açıklama yayınladı. Dalgakıran, “Yarın (bugün) 19.03’de tüm Beşiktaşlılar’ı mabedimize bekliyoruz” diyerek taraftara mesajı gönderdi. Futbol hayatına 1991 yılında Beşiktaş’ın altyapısında başlayan Sergen Yalçın, 91-97 ve 2002-06 tarihleri arasında Siyah-Beyazlı formayı giymişti. Antrenör olarak 2008-09 arasında Beşiktaş alt yapısını, 2009-10’da da Beşiktaş U-21 takımını çalıştıran Yalçın, 10 yıl sonra Dolmabahçe’ye geri dönecek. Saat 19.03’te Vodafone Park’ta yapılacak idman, taraftara açık ve ücretsiz olacak. Sergen, özel bir etkinlikle taraftara tanıtılacak.