Sergen Yalçın: Demek ki epey korku salmışız!

Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Önümüzdeki hafta basın toplantısı yapacağım. Orada PAOK maçıyla ilgili detaylı açıklama yapacağım. Bazı şeyleri çok erken bekliyoruz ama beklememeliyiz. Normalde Eylül ayında çıkacağımız PAOK maçında sadece 10-12 günlük antrenmanla çıktık.

'Lens sağ bek oynar mı?' dediler. Lens geçen sene 5 maçta sağ bek oynadı, kimse ses çıkarmadı. Rakiplere ve etraftakilere epey korku salmışız ki, bu kadar ağır eleştiriler yapıldı.

Hakem arkadaşlar böyle yönetirse, bu sene de çok tartışılır. İnşallah böyle yönetmezler. Rakipte hiçbir oyuncu kart görmüyor, burası enteresan.





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