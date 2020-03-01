Sergen Yalçın çok mutlu

Ligde iyi futbol oynamalarına rağmen bir türlü istediği galibiyetleri alamayan Beşiktaş, bu kez Alanya karşısında şeytanın bacağını kırdı. Ancak soyunma odasında bir coşku yaşanmadı. Şehit haberleri nedeniyle maça moralsiz çıkan oyuncuların soyunma odasında da coşkulu bir kutlama yapmadığı bildirildi. Bu konuda kaptanlar siyah-beyazlıları uyardı.

Teknik direktör Sergen Yalçın da maçın ardından öğrencilerine önemli ifadeler kullandı. Daha önce Medipol Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında rakiplerden üstün oynamalarına rağmen puan kaybı yaşadıklarını hatırlatan Yalçın, Aytemiz Alanyaspor maçından sonra, “Yine güçlü bir takıma karşı iyi oynadık, bu kez üç puanla ayrıldık. Böyle olunca insan mutlu oluyor” dediği öğrenildi.

Sadece bu maça özel değil, takımın genel performansından memnun olduğunu dile getiren siyah-beyazlıların teknik patronu, bazı şanssızlıkları aşma konusunda sıkıntılarını da anlattı. Sergen Yalçın şöyle devam etti:

“Çok pozisyonlara girdik. Belki daha fazla atabilirdik. Pozisyon üretmede sıkıntımız yok. Fakat gol atma konusunda sıkıntılarımız vardı. Bunu da yavaş yavaş aşıyoruz. Lig sonuna kadar maç maç gitmek zorundayız. Böylesine bir deplasmandan üç puanla dönmek önemli bir başarı. Hepinizin emeğine sağlık. Tüm takımı kutluyorum.”

Lidermiş gibi

Medipol Başakşehir maçından sonra şampiyonluk şanslarının azaldığı yönünde yaptığı yorumlar nedeniyle eleştirilen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın, perde arkasında ise oyuncularına daha farklı konuştuğu vurgulandı.

Siyah - beyazlı teknik adamın sürekli olarak, kalan maçların tamamının kazanılması halinde lig yarışının çok daha farklı yerlere gidebileceğini futbolcularına aktardığı bildirildi. Kağıt üzerinde zirveden uzakta gözükse de, sanki lidermiş gibi hırslı oynanmasını sağlayan deneyimli teknik adamın, oyuncularına

kazanmanın öncelikli hedef olduğunu, asıl amaca ise o zaman ulaşılacağını söylediği belirtildi.

Sergen Yalçın’ın ayrıca, hırsını ve motivasyonunu kaybetmiş oyuncunun takımda şans bulmasının zor olduğunu söylediği de öğrenildi.

Yalçın farkı

Abdullah Avcı’dan aldığı Beşiktaş’a galibiyet hırsı, kazanma azmi aşılayan teknik direktör Sergen Yalçın istatistiklerde de farkını ortaya koydu.

Ligin 19 haftalık Avcı bölümünde 29 gol kaydeden Beşiktaş, maç başına 1,52 skor ortalaması yakaladı. Siyah-beyazlı ekip, Yalçın yönetiminde ise çıktığı 5 maçta 9 golle ortalamasını 1,8 olarak gerçekleştirdi.

Abdullah Avcı döneminde kalesinde 26 gol gören siyah-beyazlılar, maç başına 1,36 gol yeme ortalaması yakaladı. Sergen Yalçın’ın teknik direktörlüğünde çıktığı son 5 maçta 5 gol yiyen Beşiktaş’ın ortalaması 1’e düştü. (Skorer)