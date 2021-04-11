Sergen Yalçın: Bunlar bahane olmaz

Sergen Yalçın'ın maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Oyuncular bu tür havalarda oynamaya alışıktır diye düşünüyorum. Bunlar bahane olmaz. İki takım için de çok zor maç olacak. Biz iyi hazırlandık. Son kazandığımız maç moralleri yerine getirdi. Kazanmak istiyoruz. Yılmaz hocaya çok teşekkür ediyorum sözlerinden dolayı... Ona çok saygı duyuyorum, ona da kolay gelsin. Her maçı stresli. Umarım arzu ettiği skorları o da yakalar...





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