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Sergen Yalçın: Bunlar bahane olmaz

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Erzurumspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Erzurum'daki zor hava ve saha şartlarının hiçbir futbolcu ve takım için bahane olamayacağını belirten Sergen Yalçın, "Oyuncular bu tür havalarda oynamaya alışıktır diye düşünüyorum. Bunlar bahane olmaz. İki takım için de çok zor maç olacak. Biz iyi hazırlandık. Son kazandığımız maç moralleri yerine getirdi. Kazanmak istiyoruz" dedi.

11 Nisan 2021, Pazar 18:26 Son Güncelleme:
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Sergen Yalçın: Bunlar bahane olmaz

Sergen Yalçın'ın maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Oyuncular bu tür havalarda oynamaya alışıktır diye düşünüyorum. Bunlar bahane olmaz. İki takım için de çok zor maç olacak. Biz iyi hazırlandık. Son kazandığımız maç moralleri yerine getirdi. Kazanmak istiyoruz. Yılmaz hocaya çok teşekkür ediyorum sözlerinden dolayı... Ona çok saygı duyuyorum, ona da kolay gelsin. Her maçı stresli. Umarım arzu ettiği skorları o da yakalar...


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